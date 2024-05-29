КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям через міжкорейський кордон.

Джерело: найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на сеульських військових

Деталі: За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, з вечора вівторка повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні, досягнувши навіть південно-східної провінції Південний Кьонсан.

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Усередині пакетів, прив’язаних до куль, було різноманітне сміття − пластикові пляшки, батарейки, частини взуття і навіть гній.

Пряма мова представника Об'єднаного комітету начальників штабів: "Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею, щоб вона негайно припинила свої нелюдські і вульгарні дії".

Деталі: Водночас Північна Корея назвала свої дії акцією "око за око" − мовляв, це зробили у відповідь на листівки з закликом повалити пхеньянський режим, які активісти відправляли з території Південної Кореї також з допомогою повітряних куль.

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