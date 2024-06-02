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Захисники знищили вночі 24 з 25 ворожих "Шахедів"

Ольга Глущенко Неділя, 2 червня 2024, 07:32
Захисники знищили вночі 24 з 25 ворожих Шахедів
ілюстрація Повітряних сил ЗСУ

Сили оборони знищили вночі 24 з 25 запущених росіянами "Шахедів", крім того, окупанти атакували двома ракетами.

Джерело: командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Пряма мова: "У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – РФ".

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Деталі: Захисники неба збили 24"Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Олещук додав, що відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Теми: Повітряні сили ЗСУППОШахедракетний удар
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