Харківська ОВА відмовилася назвати підрядників, які відповідали за фортифікації

Харківська ОВА відмовилася надавати інформацію щодо підприємств, які не виконали договірні зобов’язання перед адміністрацією щодо будівництва оборонних фортифікацій у регіоні.

Джерело: відповідь ОВА на запит "Ґвара Медіа"

Деталі: Журналісти цікавилися, які підрядні підприємства не виконали роботи з будівництва фортифікацій на Харківщині та були замінені на інші з проханням надати назви таких підприємств.

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Також вони просили надати перелік підприємств чи ФОПів підрядників з робіт на спорудження фортифікацій, які послуги чи роботи замовлялися та суми коштів, які були перераховані цим підприємствам чи ФОПам.

ОВА відповіло, що ці дані є службовою інформацією з обмеженим доступом.

Дослівно: "Доцільно наголосити, що відомості про заходи, повʼязані із плануванням, проведенням організаційних заходів щодо обладнання (побудови) фортифікаційних споруд у сфері територіальної оборони належать до "Переліку відомостей, що становлять службову інформацію", затвердженого розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації від 05.12.2023 Nº 912 пункту 13.23, і є інформацією з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону".

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