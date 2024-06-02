Харківська ОВА відмовилася назвати підрядників, які відповідали за фортифікації
Харківська ОВА відмовилася надавати інформацію щодо підприємств, які не виконали договірні зобов’язання перед адміністрацією щодо будівництва оборонних фортифікацій у регіоні.
Джерело: відповідь ОВА на запит "Ґвара Медіа"
Деталі: Журналісти цікавилися, які підрядні підприємства не виконали роботи з будівництва фортифікацій на Харківщині та були замінені на інші з проханням надати назви таких підприємств.
Також вони просили надати перелік підприємств чи ФОПів підрядників з робіт на спорудження фортифікацій, які послуги чи роботи замовлялися та суми коштів, які були перераховані цим підприємствам чи ФОПам.
ОВА відповіло, що ці дані є службовою інформацією з обмеженим доступом.
Дослівно: "Доцільно наголосити, що відомості про заходи, повʼязані із плануванням, проведенням організаційних заходів щодо обладнання (побудови) фортифікаційних споруд у сфері територіальної оборони належать до "Переліку відомостей, що становлять службову інформацію", затвердженого розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації від 05.12.2023 Nº 912 пункту 13.23, і є інформацією з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону".
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Передісторія:
- 10 травня російська армія пішла повторним наступом на Харківщину, перейшовши український кордон одразу в двох напрямках. За тиждень окупантам вдалося захопити до десяти населених пунктів у напрямку села Липці та міста Вовчанськ
- 14 травня на УП вийшла колонка голови Антикорупційного центру "Межа" Мартини Богуславець, з якої випливало, що для побудови третьої лінії оборони Харківська ОВА вирішила закупити деревини на 270 мільйонів гривень у компаній, що мали ознаки фіктивності. Ідеться про ФОП і чотири ТОВки, які працюють на ринку від 4 до 14 місяців і мають у біографії своїх засновників доволі дивні факти, як для успішних бізнесменів. Наприклад, судові справи за крадіжки віскі чи виконавчі провадження за кредити в банках.
- 17 травня профільний заступник голови Харківської ОВА Михайло Харнам на пресконференції в Харкові заявив, що середня ціна кубометра закупленої в приватних компаніях деревини була 5500 гривень. При тому, що середня ціна, за якою цього року продавали деревину харківські лісгоспи, суттєво нижча – близько 1500 гривень.
- Згодом стало відомо, що Служба безпеки ще з лютого 2024 року розслідує можливе завищення цін на деревину, яку Харківська обласна військова адміністрація закуповувала у приватних компаній для побудови фортифікаційних споруд.