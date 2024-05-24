Фортифікації на Харківщині: СБУ розслідує завищені ціни на деревину
Служба безпеки України ще з лютого 2024 року розслідує можливе завищення цін на деревину, яку Харківська обласна військова адміністрація закуповувала у приватних компаній для побудови фортифікаційних споруд.
Джерела: ухвала Київського райсуду Харкова від 21 травня, Харківський антикорупційний центр
Дослівно: "Орган досудового розслідування встановив, що невстановлена група осіб створила протиправний механізм щодо завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.
Слідчий зазначає, що невстановлені особи з метою реалізації протиправного умислу зареєстрували цілу низку підприємств, які контролюються через "тіньових" бухгалтерів та залучили до протиправної діяльності такі підприємства (у переліку в ухвалі таких підприємств 10 – УП").
Деталі: правоохоронці вважають, що схема була такою: кілька підприємств, об‘єднані навколо однієї групи осіб, купували деревину у державних лісгоспах, після чого продавали її підконтрольним собі підприємствам і по фіктивних товарно-транспортних накладних "перевозили" її у Дніпропетровську область.
Наприклад, як пояснює Харківський антикорцентр, деревину купували в Ізюмському лісгоспі за 970 гривень за кубометр і забирали з його ж складу. А постачали нібито з Дніпропетровської області за 4100 грн., "накидаючи" за логістику, навантаження і тд.
З початку 2024 року профільний департамент ОВА закупив у такий спосіб деревини на суму близько 170 мільйонів гривень.
Ухвалою від 21 травня Київський райсуд Харкова дозволив слідчому СБУ отримати тимчасовий доступ до документів щодо закупки деревини в період з 1 жовтня 2023 року до 1 травня 2024. Ідеться про договори, акти прийому-передачі, платіжні документи та документи щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставленої деревини.
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Передісторія:
- 10 травня російська армія пішла повторним наступом на Харківщину, перейшовши український кордон одразу в двох напрямках. За тиждень окупантам вдалося захопити до десяти населених пунктів у напрямку села Липці та міста Вовчанськ
- 14 травня на УП вийшла колонка голови Антикорупційного центру "Межа" Мартини Богуславець, з якої випливало, що для побудови третьої лінії оборони Харківська ОВА вирішила закупити деревини на 270 мільйонів гривень у компаній, що мали ознаки фіктивності. Ідеться про ФОП і чотири ТОВки, які працюють на ринку від 4 до 14 місяців і мають у біографії своїх засновників доволі дивні факти, як для успішних бізнесменів. Наприклад, судові справи за крадіжки віскі чи виконавчі провадження за кредити в банках.
- 17 травня профільний заступник голови Харківської ОВА Михайло Харнам на пресконференції в Харкові заявив, що середня ціна кубометра закупленої в приватних компаніях деревини була 5500 гривень. При тому, що середня ціна, за якою цього року продавали деревину харківські лісгоспи, суттєво нижча – близько 1500 гривень.