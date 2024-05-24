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Фортифікації на Харківщині: СБУ розслідує завищені ціни на деревину

Ольга КириленкоП'ятниця, 24 травня 2024, 15:20
Фортифікації на Харківщині: СБУ розслідує завищені ціни на деревину
Встановлення фортифікацій на Харківщині 28 березня 2024 рік. Ілюстративне фото: Getty Images

Служба безпеки України ще з лютого 2024 року розслідує можливе завищення цін на деревину, яку Харківська обласна військова адміністрація закуповувала у приватних компаній для побудови фортифікаційних споруд.

Джерела: ухвала Київського райсуду Харкова від 21 травня, Харківський антикорупційний центр

Дослівно: "Орган досудового розслідування встановив, що невстановлена група осіб створила протиправний механізм щодо завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

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Слідчий зазначає, що невстановлені особи з метою реалізації протиправного умислу зареєстрували цілу низку підприємств, які контролюються через "тіньових" бухгалтерів та залучили до протиправної діяльності такі підприємства (у переліку в ухвалі таких підприємств 10 – УП").

Деталі: правоохоронці вважають, що схема була такою: кілька підприємств, об‘єднані навколо однієї групи осіб, купували деревину у державних лісгоспах, після чого продавали її підконтрольним собі підприємствам і по фіктивних товарно-транспортних накладних "перевозили" її у Дніпропетровську область. 

Наприклад, як пояснює Харківський антикорцентр, деревину купували в Ізюмському лісгоспі за 970 гривень за кубометр і забирали з його ж складу. А постачали нібито з Дніпропетровської області за 4100 грн., "накидаючи" за логістику, навантаження і тд.

ВІДЕО ДНЯ

З початку 2024 року профільний департамент ОВА закупив у такий спосіб деревини на суму близько 170 мільйонів гривень.

Ухвалою від 21 травня Київський райсуд Харкова дозволив слідчому СБУ отримати тимчасовий доступ до документів щодо закупки деревини в період з 1 жовтня 2023 року до 1 травня 2024. Ідеться про договори, акти прийому-передачі, платіжні документи та документи щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставленої деревини.

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Передісторія:

  • 10 травня російська армія пішла повторним наступом на Харківщину, перейшовши український кордон одразу в двох напрямках. За тиждень окупантам вдалося захопити до десяти населених пунктів у напрямку села Липці та міста Вовчанськ
  • 14 травня на УП вийшла колонка голови Антикорупційного центру "Межа" Мартини Богуславець, з якої випливало, що для побудови третьої лінії оборони Харківська ОВА вирішила закупити деревини на 270 мільйонів гривень у компаній, що мали ознаки фіктивності. Ідеться про ФОП і чотири ТОВки, які працюють на ринку від 4 до 14 місяців і мають у біографії своїх засновників доволі дивні факти, як для успішних бізнесменів. Наприклад, судові справи за крадіжки віскі чи виконавчі провадження за кредити в банках.
  • 17 травня профільний заступник голови Харківської ОВА Михайло Харнам на пресконференції в Харкові заявив, що середня ціна кубометра закупленої в приватних компаніях деревини була 5500 гривень. При тому, що середня ціна, за якою цього року продавали деревину харківські лісгоспи, суттєво нижча – близько 1500 гривень.  

Теми: ХарківХарківська областьФотрифікаціїСБУ
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