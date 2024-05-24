Фортифікації на Харківщині: СБУ розслідує завищені ціни на деревину

Служба безпеки України ще з лютого 2024 року розслідує можливе завищення цін на деревину, яку Харківська обласна військова адміністрація закуповувала у приватних компаній для побудови фортифікаційних споруд.

Джерела: ухвала Київського райсуду Харкова від 21 травня, Харківський антикорупційний центр

Дослівно: "Орган досудового розслідування встановив, що невстановлена група осіб створила протиправний механізм щодо завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

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Слідчий зазначає, що невстановлені особи з метою реалізації протиправного умислу зареєстрували цілу низку підприємств, які контролюються через "тіньових" бухгалтерів та залучили до протиправної діяльності такі підприємства (у переліку в ухвалі таких підприємств 10 – УП").

Деталі: правоохоронці вважають, що схема була такою: кілька підприємств, об‘єднані навколо однієї групи осіб, купували деревину у державних лісгоспах, після чого продавали її підконтрольним собі підприємствам і по фіктивних товарно-транспортних накладних "перевозили" її у Дніпропетровську область.

Наприклад, як пояснює Харківський антикорцентр, деревину купували в Ізюмському лісгоспі за 970 гривень за кубометр і забирали з його ж складу. А постачали нібито з Дніпропетровської області за 4100 грн., "накидаючи" за логістику, навантаження і тд.

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З початку 2024 року профільний департамент ОВА закупив у такий спосіб деревини на суму близько 170 мільйонів гривень.

Ухвалою від 21 травня Київський райсуд Харкова дозволив слідчому СБУ отримати тимчасовий доступ до документів щодо закупки деревини в період з 1 жовтня 2023 року до 1 травня 2024. Ідеться про договори, акти прийому-передачі, платіжні документи та документи щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставленої деревини.

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