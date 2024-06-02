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Бригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 16:12
Бригада Лють показала знищений росіянами Вовчанськ
Вовчанськ, скріншот відео бригади "Лють"

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють" опублікувала відео з Вовчанська на півночі Харківщини, за який точаться бої.

Джерело: бригада "Лють" у Facebook

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Дослівно: "Вовчанськ. Кадри знищеного росіянами міста".

Що передувало: 1 червня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Сили оборони контролюють близько 70% території Вовчанська.

Водночас аналітичний проєкт DeepState заявив, що північна частина Вовчанська за три тижні російського наступу практично стерта ворожою артилерією. За даними проєкту, 50-80% будівельного фонду міста знищено і не підлягає відновленню.

Теми: Харківська областьвійна
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