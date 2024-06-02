Зеленський після Сінгапура поїде до Філіппін – ЗМІ
Неділя, 2 червня 2024, 17:57
Філіппінське видання Rappler повідомило, що президент Володимир Зеленський здійснить візит до цієї країни.
Джерело: Rappler із посиланням на дипломатичні джерела
Деталі: За даними видання, Зеленський після поїздки до Сінгапура пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін – Маніли.
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Це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.
Що передувало: Зеленський у суботу й неділю перебував у Сінгапурі. Він провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з конгресменами США та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, а також виступив на оборонному форумі Shangri-La.