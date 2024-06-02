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Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
застосунок "Резерв+", фото Міноборони

Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок "Резерв+".

Джерело: Міноборони

Деталі: Найбільше військовозобов’язаних користуються для оновлених даних застосунком "Резерв+".

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Як зазначили в Міноборони, з 18 червня у застосунку з’явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документа.

Серед тих, хто перебуває за кордоном, із 18 травня свої облікові дані через застосунок "Резерв+" оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Що передувало: 31 травня у Міноборони повідомляли, що з 1.35 мільйона військовозобов’язаних, які оновили свої дані, майже 141 тисяча заброньовані, понад 80 тисяч мають відстрочку, понад 183 тисячі виключені з військового обліку.

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Також повідомлялося, що облікові дані через застосунок "Резерв+" оновили понад 155 тисяч жінок.

Теми: військовий облікмобілізація
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