Понад 155 тисяч жінок оновили дані через "Резерв+". Також відомо про 141 тисячу заброньованих – Міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що облікові дані через застосунок Резерв+ оновили понад 155 тисяч жінок.

Джерело: відповідь МОУ на запит "Української правди"

Деталі: У відомстві нагадують, що у застосунку Резерв+ реєструватися потрібно лише військовозобов’язаним жінкам, що передбачено законом та правилами військового обліку. До таких відносяться жінки з медичною та фармацевтичною освітою, а також резервістки.

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Крім того, у МОУ повідомили, що з 1.35 млн військовозобов’язаних, що оновили свої дані, майже 141 тисяча заброньовані, понад 80 тисяч мають відстрочку, понад 183 тисячі виключені з військового обліку.