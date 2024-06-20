Румунія передасть Україні свою систему Patriot

За результатами засідання Вищої ради оборони Румунії під головуванням президента країни Клауса Йоганніса 20 червня було ухвалено рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення адміністрації президента Румунії

Деталі: На засіданні Вищої ради оборони Міноборони Румунії презентувало свій аналіз щодо стану, використання та важливості чотирьох румунських систем Patriot для національної та колективної оборони і того, як може змінити ситуацію передача однієї системи Україні.

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Дослівно: "Зважаючи на значне погіршення ситуації в Україні внаслідок постійних масованих атак Росії проти цивільних та цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, та наслідків цієї ситуації для регіону, у тому числі безпеки Румунії, члени ради у тісній координації з союзниками ухвалили рішення про передачу системи Patriot Україні.

"Цю передачу здійснюють з умовою, що наша країна продовжить перемовини із союзниками, зокрема стратегічним партнером США, з метою отримання схожої чи аналогічної системи, що закриє потреби захисту національного повітряного простору… Рішення ухвалено на основі глибокої технічної оцінки румунських органів влади, вжито усіх заходів для усунення ризиків створення вразливостей для Румунії… Продовжаться дискусії із союзиниками щодо подальшого посилення нашої протиповітряної оборони".

Більше деталей: У заяві додали, що Румунія продовжить у різних формах підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

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