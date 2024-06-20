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Румунія передасть Україні свою систему Patriot

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 червня 2024, 15:07
Румунія передасть Україні свою систему Patriot
Фото: Getty Images

За результатами засідання Вищої ради оборони Румунії під головуванням президента країни Клауса Йоганніса 20 червня було ухвалено рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення адміністрації президента Румунії

Деталі: На засіданні Вищої ради оборони Міноборони Румунії презентувало свій аналіз щодо стану, використання та важливості чотирьох румунських систем Patriot для національної та колективної оборони і того, як може змінити ситуацію передача однієї системи Україні. 

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Дослівно: "Зважаючи на значне погіршення ситуації в Україні внаслідок постійних масованих атак Росії проти цивільних та цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, та наслідків цієї ситуації для регіону, у тому числі безпеки Румунії, члени ради у тісній координації з союзниками ухвалили рішення про передачу системи Patriot Україні. 

"Цю передачу здійснюють з умовою, що наша країна продовжить перемовини із союзниками, зокрема стратегічним партнером США, з метою отримання схожої чи аналогічної системи, що закриє потреби захисту національного повітряного простору… Рішення ухвалено на основі глибокої технічної оцінки румунських органів влади, вжито усіх заходів для усунення ризиків створення вразливостей для Румунії… Продовжаться дискусії із союзиниками щодо подальшого посилення нашої протиповітряної оборони". 

Більше деталей: У заяві додали, що Румунія продовжить у різних формах підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Перед цим повідомляли, що Міноборони Румунії проти того, щоб віддавати одну з румунських систем Patriot Україні, але таке рішення не виключене.
  • Переговори про можливе надання Україні системи Patriot розпочалися на початку травня, коли президент Йоганніс обговорив це питання з президентом США Джо Байденом під час візиту до Сполучених Штатів.
  • У травні Йоганніс підкреслив, що "для Румунії неприйнятно залишатися без протиповітряної оборони" і наполягав на тому, що "якщо Румунія від чогось відмовляється, вона повинна отримати щось натомість".
  • На той час Румунія мала лише одну активну систему Patriot, але 14 червня була введена в експлуатацію друга система, третя очікується до кінця року, а четверта – на початку наступного року.

Теми: РумуніяPatriotУкраїна
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