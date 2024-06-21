РФ програє війну проти України, якщо Захід мобілізує ресурси для протистояння Кремлю – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), незважаючи на риторику російського правителя Володимира Путіна і його погрози, зокрема ядерною зброєю, РФ не зможе перемогти Україну, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю.

Джерело: ISW

Дослівно: "ISW продовжує оцінювати, що Росія не може перемогти Україну або Захід – і, швидше за все, програє, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю".

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Деталі: Під час візитів до Північної Кореї та В'єтнаму Путін розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети щодо неминучої поразки у незаконній загарбницькій війні Росії в Україні.

У середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Понад 80 західних та міжнародних посадовців нещодавно сформулювали принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи тривалого миру в Україні у комюніке, прийнятому під час Глобального саміту миру 16 червня.

13 червня Україна також підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією на 10 років, а численні держави-партнери підтвердили довгострокову підтримку України в рамках формату Великої сімки (G7) і Рамштайну.

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Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб вона "здобула перемогу, а Росія не взяла гору", обговорюючи американсько-українську угоду про безпеку.

Стратегія Путіна щодо перемоги у війні ґрунтується на спробах Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників України, змусивши їх припинити підтримку України і відмовитися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету і непорушності територіальної цілісності.

Стратегічна чіткість союзників і їхня готовність допомогти Україні здобути рішучу перемогу над Росією на полі бою в Україні значною мірою підриває зусилля Путіна, а також його здатність впливати на волю і рішення відповідальних осіб у країнах-членах альянсу.

Путін приховано погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні здобути рішучу перемогу над Росією, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення міжнародного співтовариства щодо підтримки України.

Погроза Путіна ядерною зброєю є частиною триваючої кампанії ядерного шантажу Кремля, спрямованої на те, щоб відмовити союзників України від рішучої участі у протидії незаконному вторгненню Росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до реальної ядерної ескалації.

Аналітики зазначають, що ISW також оцінює, що загроза ядерної ескалації і надалі залишатиметься основним інструментом маніпулювання РФ.

Ключові висновки ISW за 20 червня: