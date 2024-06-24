СБУ схопила прикордонника, який виявився "кротом" ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки і працівники Держприкордонслужби викрили та затримали прикордонника - агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

Джерело: пресслужби СБУ, ДПСУ

Дослівно: "За оперативними даними, розвідка ворога намагалася отримати інформацію про 6-й прикордонний Волинський загін. Щоб отримати розвіддані, ворог використав завербованого ним військовослужбовця-прикордонника. Агентом виявився 40-річний уродженець Луганщини, який з 2023 року проходить службу на посаді начальника одного з відділень Волинського прикордонного загону".

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Деталі: Повідомляється, що "кроту" було поставлене завдання збирати відомості про відділи прикордонної служби, що охороняють кордон.

Агент збирав інформацію про особовий склад відділу прикордонної служби, їхні телефонні номери, позивні, озброєння, транспортні та інші засоби і сили охорони кордону.

За вказівкою окупантів "кріт" встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю.

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Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

За даними СБУ, у разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ затримали російського агента поблизу місця служби.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.