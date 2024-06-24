Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ схопила прикордонника, який виявився "кротом" ФСБ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 червня 2024, 11:16
СБУ схопила прикордонника, який виявився кротом ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки і працівники Держприкордонслужби викрили та затримали прикордонника - агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

Джерело: пресслужби СБУ, ДПСУ

Дослівно: "За оперативними даними, розвідка ворога намагалася отримати інформацію про 6-й прикордонний Волинський загін. Щоб отримати розвіддані, ворог використав завербованого ним військовослужбовця-прикордонника. Агентом виявився 40-річний уродженець Луганщини, який з 2023 року проходить службу на посаді начальника одного з відділень Волинського прикордонного загону".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що "кроту" було поставлене завдання збирати відомості про відділи прикордонної служби, що охороняють кордон.

Агент збирав інформацію про особовий склад відділу прикордонної служби, їхні телефонні номери, позивні, озброєння, транспортні та інші засоби і сили охорони кордону.

За вказівкою окупантів "кріт" встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ

Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

За даними СБУ, у разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ затримали російського агента поблизу місця служби.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУПрикордонна службавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
СБУ
Дрони СБУ заклали понад 15 підводних мін поблизу Криму й уразили 4 кораблі РФ – WSJ
З'явилися знімки наслідків удару українських безпілотників по нафтобазі в Адигеї РФ
Ексгенералу СБУ Наумову оголосили підозру в підробці документів для сербського суду
Останні новини
01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: