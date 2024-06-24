Рекетири у Черкасах вимагали 5 млн гривень з родини полеглого воїна – СБУ  

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які вимагали погрожували родині полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ і вимагали 5 мільйонів гривень.

Джерело: повідомлення СБУ



Дослівно: "Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ.



Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій "відсоток".



Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.



Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця".



Деталі: СБУ заявляє, що затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину "данини". За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисників арештували.