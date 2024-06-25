Засновник WikiLeaks Ассанж уклав угоду, щоб уникнути ув'язнення в США

Прихильники Джуліана Ассанжа у Лондоні на акції протесту проти його ув'язнення, фото: Getty Images

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.

Джерело: CNN

Деталі: Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.

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Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США. Угода про визнання вини зарахує цей час, що дозволить Ассанжу негайно повернутися до Австралії, його рідної країни.

Ця угода ще має бути затверджена федеральним суддею.

Ассанжу пред'явлено 18 пунктів обвинувального висновку 2019 року за його ймовірну роль у порушенні, що передбачає максимальне покарання до 175 років ув'язнення, хоча навряд чи він буде засуджений до цього терміну в повному обсязі.

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Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

Американські чиновники стверджували, що Ассанж схилив Меннінг до отримання тисяч сторінок нефільтрованих американських дипломатичних телеграм, які потенційно загрожували конфіденційним джерелам, звітів про важливу діяльність, пов'язану з війною в Іраку, та інформації про ув'язнених у в'язниці Гуантанамо.

Президент Джо Байден в останні місяці натякав на можливу угоду, на якій наполягають австралійські урядовці, щоб повернути Ассанжа до Австралії.

Чиновники ФБР і Міністерства юстиції виступають проти будь-якої угоди, яка не передбачає визнання Ассанжа винним у скоєнні тяжких злочинів, повідомили CNN поінформовані люди.

Минулого місяця британський суд постановив, що Ассанж має право подати останню апеляцію на екстрадицію до США, що стало перемогою в його багаторічній боротьбі за те, щоб уникнути переслідування в Сполучених Штатах за скоєні ним злочини.