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CNN: США можуть дозволити відправляти своїх військових підрядників в Україну

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 25 червня 2024, 21:13
CNN: США можуть дозволити відправляти своїх військових підрядників в Україну
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.

Джерело: телеканал CNN із посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: США вивели всіх своїх інструкторів із України до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та категорично виключали військову присутність на українській території від того часу.

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Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу.

За словами джерел CNN, протягом кількох останніх місяців адміністрація Байдена повторно аналізує обмеження на підрядників в Україні з огляду на подальше просування російських військ і затримку з військовою допомогою.

Вони підкреслили, що рішення наразі обговорюється і не отримало остаточного схвалення президента США.

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Але в разі схвалення Пентагон уперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні, які допомагатимуть із ремонтом техніки. До прикладу, пише CNN, винищувачі F-16, як очікується, потребуватимуть регулярного ремонту після того, як Україна почне їх використовувати.

Одне з джерел вказало, що американські компанії, які братимуть участь у тендерах Пентагону, повинні будуть розробити надійні механізми зменшення загроз для своїх співробітників в Україні.

Як відомо, Франція дала старт дискусії про можливу військову присутність Заходу в Україні та, як вважається, збирає групу країн, готових відправити своїх інструкторів.

Теми: СШАУкраїнавійнаЗбройні сили
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