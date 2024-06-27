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ЗМІ дізналися деталі листа Німеччини, Польщі і Чехії до ЄС щодо коштів на прийом українців

Марія Ємець, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 19:38
ЗМІ дізналися деталі листа Німеччини, Польщі і Чехії до ЄС щодо коштів на прийом українців
Фото - Getty Images

Видання Bloomberg опублікувало деталі листа лідерів Німеччини, Польщі та Чехії до Єврокомісії, у якому вони просять про більшу фінансову підтримку ЄС для покриття витрат на прийом українців з тимчасовим захистом.

Джерело: "Європейська правда"; Bloomberg наводить зміст з отриманої копії листа канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Польщі Дональда Туска та прем’єра Чехії Петра Фіали

Деталі: Лідери звертають увагу, що українці, які оформили тимчасовий захист у ЄС, зосереджені переважно у декількох країнах-членах.

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"Понад 50% українців, які в’їхали до ЄС, проживають у Німеччині, Польщі та Чехії", – йдеться у цитованому листі. 

Лідери зазначають, що навантаження на їхні країни значне – і з урахуванням співвідношення прийнятих людей до кількості населення. На їхню думку, статус кво не відображає задекларованої мети солідарного розподілу навантаження між країнами ЄС. 

Відтак троє лідерів просять про додаткову і значну фінансову підтримку з багаторічного бюджету ЄС для підтримки таких країн, як їхні, аби це адекватно відображало їхні витрати на прийом українців з тимчасовим захистом.

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Раніше про лист стало відомо з публічних заяв Олафа Шольца перед самітом лідерів. 

Дискусія навколо українських біженців у Німеччині активізувалася в останні місяці: деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Зокрема, голова ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Його пропозицію вже розкритикували партії федеральної коаліції, а також український посол у Німеччині Олексій Макеєв.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

Теми: ПольщаНімеччинаЧехіяЄС
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