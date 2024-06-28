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Орбан може зустрітися з Зеленським наступного тижня, можливо – в Україні

Олег Павлюк, Сергій СидоренкоП'ятниця, 28 червня 2024, 21:21
Орбан може зустрітися з Зеленським наступного тижня, можливо – в Україні
Орбан та Зеленський на полях саміту ЄС 27 червня. Скриншот з відео UATV English в Х (Twitter)

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан уже наступного тижня може зустрітись із Володимиром Зеленським, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Джерело: стаття "Європейської правди" Саміт з українським акцентом: як у ЄС "мирили" Орбана із Зеленським і ділили посади.

Деталі: На саміті ЄС, який відбувся 27-28 червня в Брюсселі, угорський прем’єр вирішив надіслати сигнал про зміну ставлення до України. Серед іншого, політичний директор Орбана анонсував нову зустріч свого шефа з Володимиром Зеленським.

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Офіційна причина, яку він озвучив, – початок головування Угорщини у Раді ЄС, що стартує вже 1 липня. Але, як нагадує "ЄвроПравда" досі угорські посадовці відкидали можливість подібної зустрічі.

"Я особисто кілька разів говорив, що Орбану варто поїхати до України та нарешті поговорити із Зеленським. І я сподіваюся, це станеться", – розповів "Європейській правді" у розмові не під запис один із членів Євроради.

За інформацією "ЄП", Орбан опинився під тиском партнерів, які переконували його, що його публічний конфлікт з Україною затягнувся, і цьому треба покласти край. Зокрема прем’єра Угорщини переконували французький президент Емманюель Макрон і голова уряду Італії Джорджія Мелоні.

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Остання очолює групу "Європейських консерваторів та реформістів", куди хоче потрапити Орбан зі своєю партією "Фідес", аби мати більший вплив на ухвалення рішень у Європарламенті. Італійська прем’єрка поставила перед угорським колегою вимогу – засвідчити, що його гарячий конфлікт з Києвом закінчився.

Напередодні, нагадаємо, Віктор Орбан на полях саміту ЄС підійшов до Володимира Зеленського й обоє лідерів коротко, проте емоційно поспілкувалися

Більше читайте у статті: Саміт з українським акцентом: як у ЄС "мирили" Орбана із Зеленським і ділили посади.

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