Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 29 червня 2024, 12:37
Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ
фото: getty

Чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

Джерело: The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Після перших президентських дебатів на американських виборах голоси відчаю лунали з усього основного політичного спектра в Європі, поруч із закликами ще інтенсивніше готуватися до другого приходу Дональда Трампа у Білий дім.

Реклама:

Гі Вергофстадт, депутат Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Бельгії, заявив, що "американську демократію на наших очах вбиває геронтократія". Він мав на увазі форму державного управління, де влада належить особам, що за віком перевершують основний вік працездатного населення.

Німецький фахівець з питань зовнішньої політики ХДС Норберт Реттген заявив, що "ця ніч не буде забута".

"Демократи повинні переосмислити свій вибір. А Німеччина повинна повним ходом готуватися до невизначеного майбутнього. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність за європейську безпеку зараз, ніхто не візьме", – зазначи Реттген.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський у своєму коментарі звернувся до історії. "Марк Аврелій був великим імператором, але він зіпсував свою спадкоємність, передавши естафету своєму бездарному синові Коммоду, згубне правління якого і поклало початок занепаду Риму", -  зазначив Сікорський.

Карл Більдт, співголова аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем'єр-міністр Швеції, сказав, що виступ Байдена був настільки поганим, що шість опублікованих попереджень його ради щодо зовнішньої політики Трампа "тепер є обов'язковими для прочитання".

Більдт сказав, переобрання Трампа цілком може підбадьорити популістські праві сили в Європі, щоб ще сильніше перешкоджати спільній політиці та ініціативам ЄС.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з німецької ліберальної Вільної демократичної партії заявила в інтерв'ю Rheinische Post: "Той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом, оскільки демократи не в змозі виставити проти нього сильного кандидата, буде історичною трагедією, яку відчує весь світ".

В Італії колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці сказав: "Джо Байден не може цього зробити (не може виграти вибори. – Ред.)". Він зауважив, що Байден з честю служив США й не заслуговує на безславний кінець, але "змінити коней – це обов'язок кожного".

Нагадаємо, Дональд Трамп у п'ятницю зрадів поганому виступу Джо Байдена на президентских дебатах, що пройшли у четвер.

Президент Байден напередодні визнав поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.

Теми: БайденТрампСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Джерела в команді Зеленського кажуть, що він "втомився від Шмигаля"

оновлено Росіяни атакували Дніпро: 4 загиблих, 34 поранених

Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його вигідний Росії "мирний план"

Україна отримала $2,2 мільярда від МВФ: що профінансує уряд

Politico: Трамп розмірковує про те, скільки української території може собі залишити Росія 

Bloomberg: Китай з Росією розробляє безпілотник схожий на "Шахед"

Усі новини...
Байден
60% американців хочуть заміни Байдена як кандидата від демократів після дебатів
Байден визнав критику щодо виступу на дебатах із Трампом, але іти не планує
Речник кампанії Байдена заявив, що президент не зніме кандидатуру на виборах після невдалих дебатів 
Останні новини
13:55
УВАГАУП запрошує відсвяткувати четверту річницю Клубу читачів разом
13:55
Тищенко спробував через суд вийти з-під домашнього арешту, але не зміг
13:46
відео Удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 5
13:46
Джерела: ГУР та СЗР провели спільну операцію, через що зупинився важливий для Росії комбінат
13:46
Комахи-парамедики: вчені виявили, що мурахи ампутують кінцівки товаришам
13:45
Україна імпортує рекордний добовий обсяг електроенергії
13:44
відео5 найкращих голів 1/8 фіналу Євро-2024 за версією Чемпіона
13:43
У Google викиди парникових газів зросли майже на 50% – все через штучний інтелект
13:31
мапаВ Україні, крім південного сходу, пройдуть дощі
13:30
УЗ інвестує сотні мільйонів євро у газову генерацію: скільки планує побудувати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: