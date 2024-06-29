Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

Чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

Джерело: The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Після перших президентських дебатів на американських виборах голоси відчаю лунали з усього основного політичного спектра в Європі, поруч із закликами ще інтенсивніше готуватися до другого приходу Дональда Трампа у Білий дім.

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Гі Вергофстадт, депутат Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Бельгії, заявив, що "американську демократію на наших очах вбиває геронтократія". Він мав на увазі форму державного управління, де влада належить особам, що за віком перевершують основний вік працездатного населення.

Німецький фахівець з питань зовнішньої політики ХДС Норберт Реттген заявив, що "ця ніч не буде забута".

"Демократи повинні переосмислити свій вибір. А Німеччина повинна повним ходом готуватися до невизначеного майбутнього. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність за європейську безпеку зараз, ніхто не візьме", – зазначи Реттген.

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Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський у своєму коментарі звернувся до історії. "Марк Аврелій був великим імператором, але він зіпсував свою спадкоємність, передавши естафету своєму бездарному синові Коммоду, згубне правління якого і поклало початок занепаду Риму", - зазначив Сікорський.

Карл Більдт, співголова аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем'єр-міністр Швеції, сказав, що виступ Байдена був настільки поганим, що шість опублікованих попереджень його ради щодо зовнішньої політики Трампа "тепер є обов'язковими для прочитання".

Більдт сказав, переобрання Трампа цілком може підбадьорити популістські праві сили в Європі, щоб ще сильніше перешкоджати спільній політиці та ініціативам ЄС.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з німецької ліберальної Вільної демократичної партії заявила в інтерв'ю Rheinische Post: "Той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом, оскільки демократи не в змозі виставити проти нього сильного кандидата, буде історичною трагедією, яку відчує весь світ".

В Італії колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці сказав: "Джо Байден не може цього зробити (не може виграти вибори. – Ред.)". Він зауважив, що Байден з честю служив США й не заслуговує на безславний кінець, але "змінити коней – це обов'язок кожного".

Нагадаємо, Дональд Трамп у п'ятницю зрадів поганому виступу Джо Байдена на президентских дебатах, що пройшли у четвер.

Президент Байден напередодні визнав поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

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