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Росія фінансує пропаганду у Європі через "Правфонд" – The Guardian

Ольга Глущенко Понеділок, 3 червня 2024, 04:36
Росія фінансує пропаганду у Європі через Правфонд – The Guardian
Фото: Getty Images

Витік внутрішніх документів розкрив діяльність російського державного фонду правового захисту "Правфонд", який витратив мільйони євро на пропаганду у 48 країнах Європи та світу.

Джерело: The Guardian з посиланням на документи фонду, європейські спецслужби, данського громадського мовника DR

Деталі: Зазначається, що внутрішні документи "Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном" ("Правфонд"), свідчать про те, що фонд фінансує пропагандистські веб-сайти, орієнтовані на європейців, допомагав оплачувати юридичний захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута і вбивці чеченського командира Вадима Красікова.

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Крім того, документи підтверджують, що фонд призначив низку колишніх співробітників спецслужб керівниками своїх операцій в європейських країнах.

Видання пише, що відкриті дані також свідчать про те, що місцеві партнери "Правфонду" отримали мільйонні державні субсидії від низки європейських держав, де фонд має місцеві відділення.

"Це викликає питання про використання державних коштів і проблеми національної безпеки за кілька днів до виборів до Європейського парламенту", – йдеться в публікації.

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Понад 40 документів "Правфонду" свідчать про те, що серед керівництва організації є кілька колишніх агентів розвідки.

Серед них – Володимир Поздоровкін – агент Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) і куратор діяльності "Правфонду" в країнах Північної Європи та Балтії, а також Анатолій Сорокін – теж агент СЗР і куратор відділу "Правфонду" з питань Близького Сходу, Молдови та Придністров'я.

Керівником Інституту російської діаспори, який в офіційних документах вказаний як "виконавець проєкту" "Правфонду", є Сергій Пантелеєв, який потрапив під санкції в країнах ЄС як співробітник підрозділу російської військової розвідки, що спеціалізується на операціях психологічної війни.

У 2020 році спецслужби Естонії назвали "Правфонд" "псевдоправовою системою захисту", яка "насправді є фондом операцій впливу", і заявили, що ФСБ використовує групи для вербування агентів за кордоном, зокрема серед прихильників окупації Криму.

"Правфонд" був заснований у 2012 році указом президента Росії за підтримки Міністерства закордонних справ Росії та федерального агентства "Россотрудничество", яке курує зовнішню допомогу. Керівником фонду призначили Олександра Удальцова, який з 2023 року перебуває під санкціями ЄС за "підтримку і здійснення дій і політики, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Документи свідчать, що "Правфонд" витратив сотні тисяч євро на підтримку кількох веб-сайтів, які мали на меті боротися з "русофобією" і сприяти "захисту російської мови" в Європі. Він також спрямовував гроші на низку "маргінальних видань" по всій Європі.

Крім того, документи показали, що "Правфонд" фінансував діяльність golos.eu, інтернет-порталу, який в основному критикує українську владу, зокрема президента Володимира Зеленського.

Заступник редактора golos.eu Юрій Андрійченко заперечив, що сайт отримував гроші від "Правфонду" або мав зв’язки з Росією.

Теми: Росіяпропаганда
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