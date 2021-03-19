В Україні знайшли докази, що вбивця чеченського командира у Берліні пов'язаний з ФСБ

Нові докази, знайдені українськими силовиками, підтвердили, що росіянин Вадим Соколов, якого судять у Берліні за вбивство чеченського польового командира, та Вадим Красіков з підрозділу "Вимпел" Центру спецпризначень ФСБ - одна і та сама особа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, які раніше у спільному розслідуванні дійшли висновку, що "Соколов" було вигаданим ім’ям для прикриття.

Знайдені українськими правоохоронцями фото Вадима Красікова із родинного альбому у Харкові дають підстави стверджувати, що Вадим Красіков та кілер Вадим Соколов, який постав перед судом у Німеччині за вбивство Зелімхана Хангошвілі - та сама особа.

Der Spiegel дізналися, що нові докази, знайдені у помешканні тещі Красікова, кілька днів тому передали німецьким правоохоронцям.

Деякі фото є у розпорядженні редакції, у тому числі з весільного альбому 2010 року. Серед документів є також свідоцтво про шлюб, де чоловік названий Вадимом Красіковим.

На кольорових фото його обличчя видно з різних ракурсів, що дозволяє більш надійне порівняння, ніж з чорно-білими фото.

На одному з фото добре видно татуювання Вадима Красікова на лівому плечі. Воно повністю ідентичне татуюванню, що є на плечі "Вадима Соколова" і сфотографоване поліцією.

У документації справи "Соколова" та описі заарештованого згадується ще одне татуювання - змії на правій руці. Його також частково видно на фото.

Також журналісти знайшли нові докази, що кілер був пов’язаний з російськими спецслужбами - ФСБ забезпечила дружину та доньку "Соколова" новими паспортами та відправила їх до Криму.

Журналісти ще раніше з’ясували, що протягом кількох місяців після вбивства Хангошвілі та арешту Красікова-Соколова з його телефона, що залишився в Росії, надходили виклики на інший телефон, і цей зв’язок був особливо активним перед виїздом до Берліну. Журналісти припустили, що телефон Красікова після його після від’їзду використовувала дружина. Це підтверджувалося даними геолокації, які показали, що телефон залишався у межах квартири та іноді пересувався синхронно з телефоном дружини.

6 грудня 2019 року телефон Красікова рухався у напрямку аеропорту Домодєдово і відтоді відключився назавжди.

Журналісти припустили, що номер, з яким зідзвонювався у Росії Красіков, а потім його дружина, міг належати одному з керівників Красікова з групи "Вимпел" - Євгену Єрошкіну, колишньому високопосадовцю спецназу ФСБ.

Простеживши геолокацію номера у той день, вони з’ясували, що і цей телефон приїхав у Домодєдово, а пізніше того ж дня увімкнувся в Сімферополі.

Після аналізу рейсів між Домодєдово і Сімферополем у той день потенційні рейси звузили до одного, орієнтуючись на час "зникнення" і "появи" телефона, що міг належати Єрошкіну.

Bellingcat змогли отримати список пасажирів рейсу. Серед них справді виявився Євген Єрошкін, а також жінка з дочкою, чиї імена збігалися з іменами дружини і доньки Красікова, але прізвище відрізнялися. Збігалися також дні й місяць народження, але рік відрізнявся на один. Розслідувачі зазначають, що це типовий почерк ФСБ - не змінювати день, але змінювати рік, і так було з деякими особами, що вчинили замах на Навального. Людини з таким ім’ям і датою народження в жодній з російських баз даних не знайшли.

"Все разом це вказує на те, що російська влада забезпечила для дружини і доньки кілера нові діючі паспорти та доручила спецназівцю з ФСБ супроводити їх до Криму", - пишуть розслідувачі.

"Варте уваги, що новий паспорт, виданий дружині, починається з 45044201** і входить до тієї ж серії, що й паспорти, видані агентам ФСБ під прикриттям", - додають вони.

Журналісти вважають, що нові дані, передані до Німеччини українськими правоохоронцями, можуть виявитися достатніми, щоб довести у суді, що "Вадима Соколова" не існує і що перед "завданням" РФ видала Вадиму Красікову підроблені документи.

Читайте також: Не лише Навальний: як Україна хоче покарати РФ за політичні вбивства по всьому світу.