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Зеленський обговорив з президентом Філіппін двосторонні відносини

Ольга Глущенко Понеділок, 3 червня 2024, 06:04
Зеленський обговорив з президентом Філіппін двосторонні відносини
фото: telegram Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом у столицю Філіппін Манілу, де зустрівся з президентом країни і обговорив двосторонні відносини.

Джерело: філіппінське інформаційне агентство PNA, Зеленський у Telegram

Деталі: Зазначається, що  Зеленський прибув до Маніли для перемовин із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом.

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Зустріч глав двох держав запланована у палаці Малаканян (резиденції лідера Філіппін – ред.) на ранок понеділка.

Проте, додає видання, у Палаці не розголошують деталей зустрічі.

Оновлено: Пізніше Зеленський повідомив, що прибув до Філіппін у зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим

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Пряма мова: "Прибув до Філіппін та вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з Президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті.

Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін".

 
Зеленський прибув до Філіппін
фото: Telegram Зеленського
Що передувало: Зеленський у суботу й неділю перебував у Сінгапурі. Він провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з конгресменами США та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, а також виступив на оборонному форумі Shangri-La.

Теми: ФіліппіниЗеленський
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