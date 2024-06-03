Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спікер парламенту Грузії підписав скандальний закон про "іноагентів" після подолання вето

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 червня 2024, 11:37
Спікер парламенту Грузії підписав скандальний закон про іноагентів після подолання вето
фото: Getty Images

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу"), який було прийнято начебто для того, щоб "посилити стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".

Джерело: Папуашвілі на брифінгу, передає "Європейська правда" з посиланням на SOVA

Пряма мова: "Сьогодні я підписав закон "Про прозорість іноземного впливу". Основна мета цього закону – посилити стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".

Реклама:

Деталі: Конституція Грузії передбачає, що якщо президент після подолання вето парламентом відмовляється підписати закон, його протягом п'яти днів підписує й публікує спікер парламенту.

За його словами, за 60 днів усі організації, які "мають значне іноземне фінансування", повинні будуть зареєструватися на спеціальному порталі, який ще належить створити.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Керівна партія ухвалила закон із другої спроби – торік "Грузинська мрія" відкликала документ після масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками.
  • Президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але у парламентської більшості вистачило голосів, щоб подолати вето.
  • У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі

Теми: Грузіязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти

Бив і принижував курсантів: офіцеру Національної академії сухопутних військ оголосили підозру

Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – глава Єврокомісії

Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі "тижні та місяці"

У Запоріжжі застрелили посадовця міськради, який заявляв про тиск з боку голови ОВА

Енергетики додали 4 години планових відключень світла

Усі новини...
Грузія
У США думають, що Грузія прагне в НАТО попри скандальний закон
У Грузії проведуть нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів"
США: "Грузинська мрія" віддалила країну від шляху вступу в ЄС та НАТО
Останні новини
17:29
На фронтi загинула військова Шура Рязанцева
17:01
Україна вперше долучилася до комітету охорони культурної спадщини ЮНЕСКО
16:40
Країни Балтії відключаться від єдиної з РФ і Білоруссю енергосистеми у 2025 році
16:39
У Данії арештували російську шпигунку
16:29
відеоМиколаївські морпіхи показали феєричний салют з ворожої БМП
16:25
На вершинах Марсу вперше знайшли іній: про що свідчить це відкриття
16:24
Середня сума однієї операції в торговельних мережах серед українців скоротилася за рік
16:19
У Раді пропонують не карати за перше СЗЧ, якщо військовий сам захоче повернутися на службу
15:53
Макрон виключає дострокову відставку у разі перемоги на виборах партії Ле Пен
15:40
G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: