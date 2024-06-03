Спікер парламенту Грузії підписав скандальний закон про "іноагентів" після подолання вето

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу"), який було прийнято начебто для того, щоб "посилити стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".

Джерело: Папуашвілі на брифінгу, передає "Європейська правда" з посиланням на SOVA

Пряма мова: "Сьогодні я підписав закон "Про прозорість іноземного впливу". Основна мета цього закону – посилити стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".

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Деталі: Конституція Грузії передбачає, що якщо президент після подолання вето парламентом відмовляється підписати закон, його протягом п'яти днів підписує й публікує спікер парламенту.

За його словами, за 60 днів усі організації, які "мають значне іноземне фінансування", повинні будуть зареєструватися на спеціальному порталі, який ще належить створити.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Керівна партія ухвалила закон із другої спроби – торік "Грузинська мрія" відкликала документ після масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками.

Президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але у парламентської більшості вистачило голосів, щоб подолати вето.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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