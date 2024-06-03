Українські бійці показали відео ураження російської колони у Курській області РФ поблизу Сумщини
Понеділок, 3 червня 2024, 11:44
В мережі з’явилося відео ураження українськими дронами російської колони військових вантажівок у Курській області РФ.
Джерело: повідомлення аналітичного проєкту "DeepState"
Дослівно: "Попри ненадійне джерело у вигляді русні, залишалися сподівання і їх справдили бійці 53 ОМБр та 103 ОБрТрО, які продемонстрували кадри ураження на схід від Свердликово Курської області".
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Деталі: У колоні не було важкої техніки і зупинилась в 3-х кілометрах від кордону з Україною.
Ураження колони російської техніки в Курській області pic.twitter.com/287TbGAT9q— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 3, 2024
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На відео видно ураження дронами різних вантажівок.