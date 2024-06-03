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Українські бійці показали відео ураження російської колони у Курській області РФ поблизу Сумщини

Олександр ШумілінПонеділок, 3 червня 2024, 11:44
Українські бійці показали відео ураження російської колони у Курській області РФ поблизу Сумщини
Скриншот

В мережі з’явилося відео ураження українськими дронами російської колони військових вантажівок у Курській області РФ.

Джерело: повідомлення аналітичного проєкту "DeepState"

Дослівно: "Попри ненадійне джерело у вигляді русні, залишалися сподівання і їх справдили бійці 53 ОМБр та 103 ОБрТрО, які продемонстрували кадри ураження на схід від Свердликово Курської області".

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Деталі: У колоні не було важкої техніки і зупинилась в 3-х кілометрах від кордону з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

На відео видно ураження дронами різних вантажівок.

Теми: Росіявійна
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