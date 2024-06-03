Україна повернула з окупації ще шістьох дітей

Команда Save Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам, троє з яких напівсироти.

Джерело: засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба

Деталі: Повідомляється, що батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини.

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Пряма мова: "Діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти. Але побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо".