У МЗС Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги Україні передбачена система протиповітряної оборони SAMP/T, про що раніше писали ЗМІ.

Джерело: Таяні в етері радіостанції Rai Radio1, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова італійського МЗС підтвердив, що уряд готує "ще один пакет" військової допомоги, зміст якого, як і в попередніх випадках, буде конфіденційним.

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"Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони, тобто захист, про який нас попросила сама Україна, це не є таємницею", – додав він.

Таяні водночас наголосив, що Італія не буде відправляти військових в Україну, а італійська зброя не може бути використана для ударів по Росії.

Раніше ЗМІ повідомили, що новий пакет військової допомоги із системою ППО Італія може затвердити після саміту "Групи семи" в середині червня.

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Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

ЗМІ раніше підтверджували наміри Італії передати Україні черговий пакет військової допомоги.