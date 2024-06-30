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Дострокові вибори у Франції виграли ультраправі – екзитпол

"Європейська правда", Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 21:15
Дострокові вибори у Франції виграли ультраправі – екзитпол
голосування у Франції 30 червня, фото Getty Images

За даними проведених на дільницях опитувань, на дострокових парламентських виборах у Франції впевнено перемагає ультраправа партія "Національне обєднання", отримавши 34,2% голосів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування Ifop, яке публікує La Figaro

 

Деталі: На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт". За нього віддало голоси 29,1%.

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Партія чинного президента Еманюеля Макрона "Відродження" та її союзники здобули підтримку 21,5% виборців.

Також 10% французів проголосували за республіканців, частина яких може увійти у альянс із ультраправими.

Також відомо, що явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%. 

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Що передувало: Французький президент Емманюель Макрон несподівано оголосив дострокові парламентські вибори після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту в червні. 

Французи обиратимуть 577 депутатів Національної асамблеї – нижньої палати парламенту. У країні діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Якщо цього не відбувається, проходить другий тур (у Франції він призначений на 7 липня). У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

Попередні опитування громадської думки свідчать, що ультраправе "Національне об’єднання" впевнено лідирує з 33-36% голосів виборців, на другому місці – ліва коаліція " Новий народний фронт" з 28-31%. Центристський альянс Макрона може розраховувати на 20-23%.

Якщо "Національне об'єднання" здобуде абсолютну більшість у Національній асамблеї, у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Французькі ультраправі вже вимагали повернення французького внеску до бюджету ЄС, висловлювали незгоду з Євросоюзом щодо робочих місць та відкинули заклики Макрона до більшої єдності ЄС та проактивності в питаннях оборони.

Невизначеним лишається і ставлення "Нацоб’єднання" до російсько-української війни. Хоча зараз партія заявляє, що допоможе Україні захиститись від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії, зокрема відмову від надання ракет дальнього радіусу дії.

Читайте також: Стрибок у невідоме: як дострокові вибори змінять Францію і як обійти загрози для України.

Теми: Франціявибори
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