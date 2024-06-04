Повітряні сили фіксували безпілотники "невстановленого типу"

У ніч на вівторок українські військові зафіксували рух БпЛА невстановленого типу. Повітряна тривога тривала більше двох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Одна група залетіла через Харківщину в напрямку Полтавської області.

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Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

На межі Полтавської та Чернігівської областей дрони взяли курс на Київщину

На півночі Чернігівщини вони рухаються у південно-західному напрямку.

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Окрім цього, військові зафіксували високу активність розвідувальних БпЛА на сході.

00.27 пролунав відбій загрози БпЛА.

Доповнено: О 1.18 повітряники знову повідомили про БпЛА, який летить через Сумську область курсом на Чернігівщину.

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