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ЗМІ: У Дніпрі пролунали вибухи

Олена ІвашківВівторок, 4 червня 2024, 05:13
ЗМІ: У Дніпрі пролунали вибухи
вибух у Дніпрі, фото: zn.ua

У ніч на вівторок, під час повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння, у Дніпрі було чутно звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!"

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Деталі: Повітряна тривога оголошена у Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Запорізькій та Херсонській областях.

Доповнено о 5.30: "Дзеркало тижня" повідомило про стовп диму, що здіймається над містом після вибухів.

Теми: Дніпроповітряна тривогавибух
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