ЗМІ: У Дніпрі пролунали вибухи
Вівторок, 4 червня 2024, 05:13
У ніч на вівторок, під час повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння, у Дніпрі було чутно звуки вибухів.
Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!"
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Деталі: Повітряна тривога оголошена у Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Запорізькій та Херсонській областях.
Доповнено о 5.30: "Дзеркало тижня" повідомило про стовп диму, що здіймається над містом після вибухів.