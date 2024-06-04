Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували ракетами Дніпро: вирувала пожежа, 8 поранених, зокрема, немовля

Ірина БалачукВівторок, 4 червня 2024, 10:30
Росіяни атакували ракетами Дніпро: вирувала пожежа, 8 поранених, зокрема, немовля
ФОТО З TELEGRAM ЛИСАКА

Під ранок 4 червня російські війська атакували місто Дніпро ракетами, внаслідок падіння уламків збитих цілей 8 людей, серед яких діти, дістали поранення, пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ДСНС

Пряма мова Лисака: "Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа,  поранені місцеві мешканці. Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості".

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Також постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована у стані середньої тяжкості.  

 
Фото з Telegram лИсака

Оновлено: Пізніше голова ОВА написав, що стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні.

"Загалом – 7 постраждалих, серед них двоє дітей", – зазначив Лисак. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram лИсака

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від ранкової атаки у Дніпрі зросла до 8 людей, серед яких 2 дітей.     

 
Фото з Telegram лИсака

Крім того, пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

 
Фото з Telegram лИсака

За словами Лисака, на місцях працюють усі необхідні служби. 

 
Фото з Telegram лИсака

"По Нікополю агресор бив ввечері. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Люди цілі", − підсумував голова ОВА. 

 
Фото з Telegram лИсака

Передісторія: 

Теми: Дніпроракетний ударППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Дніпро
ЗМІ: У Дніпрі пролунали вибухи
У ТЦК пояснили силове затримання чоловіка в Дніпрі: Намагалися утримати від злочину
У Дніпрі було чути звуки вибухів – ЗМІ
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: