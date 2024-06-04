Росіяни атакували ракетами Дніпро: вирувала пожежа, 8 поранених, зокрема, немовля

Під ранок 4 червня російські війська атакували місто Дніпро ракетами, внаслідок падіння уламків збитих цілей 8 людей, серед яких діти, дістали поранення, пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ДСНС

Пряма мова Лисака: "Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості".

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Фото ДСНС

Деталі: Також постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Фото з Telegram лИсака

Оновлено: Пізніше голова ОВА написав, що стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні.

"Загалом – 7 постраждалих, серед них двоє дітей", – зазначив Лисак.

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Фото з Telegram лИсака

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від ранкової атаки у Дніпрі зросла до 8 людей, серед яких 2 дітей.

Фото з Telegram лИсака

Крім того, пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Фото з Telegram лИсака

За словами Лисака, на місцях працюють усі необхідні служби.

Фото з Telegram лИсака

"По Нікополю агресор бив ввечері. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Люди цілі", − підсумував голова ОВА.

Фото з Telegram лИсака

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