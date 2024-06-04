Росіяни атакували ракетами Дніпро: вирувала пожежа, 8 поранених, зокрема, немовля
Під ранок 4 червня російські війська атакували місто Дніпро ракетами, внаслідок падіння уламків збитих цілей 8 людей, серед яких діти, дістали поранення, пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ДСНС
Пряма мова Лисака: "Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості".
Деталі: Також постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована у стані середньої тяжкості.
Оновлено: Пізніше голова ОВА написав, що стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні.
"Загалом – 7 постраждалих, серед них двоє дітей", – зазначив Лисак.
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від ранкової атаки у Дніпрі зросла до 8 людей, серед яких 2 дітей.
Крім того, пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.
За словами Лисака, на місцях працюють усі необхідні служби.
"По Нікополю агресор бив ввечері. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Люди цілі", − підсумував голова ОВА.
Передісторія:
- У ніч на вівторок, під час повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння, у Дніпрі чули звуки вибухів.