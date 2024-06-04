Держдеп: Китай міг би бути корисним на Саміті миру, але він допомагає Росії

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи відмову Китаю від участі у Саміті миру, заявив, що США не бачать, яким чином КНР може відіграти позитивну роль щодо припинення війни, оскільки допомагає Росії відновити оборонно-промислову базу.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само".

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Деталі: Коментуючи Саміт миру, Міллер у черговий раз підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною. "Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - каже Міллер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи планує долучитись до саміту також і Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер зауважив, що поки не володіє такою інформацією. "Я не маю жодних повідомлень про планування цього Саміту миру. Ви чули, як Держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) і ми тут кілька разів протягом останніх тижнів заявляли, що ми будемо добре представлені на цьому саміті", - наголосив Міллер.

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