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В комітеті Ради заявили, що поліцейські і рятувальники мають бути заброньовані на 100%

Олександр ШумілінВівторок, 4 червня 2024, 12:22
В комітеті Ради заявили, що поліцейські і рятувальники мають бути заброньовані на 100%
Фото: Getty Images

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів невдовзі має затвердити постанову про бронювання від мобілізації поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Джерело: Веніславський в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України… Я думаю, що рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати".

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Деталі: Веніславський додав, що в разі виникнення питання про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників, його можуть обговорити у комітеті, проте, за його словами, "загальна концепція національної безпеки та оборони охоплює діяльність і забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами", тому люди цих професій мали б бути заброньованими.

Передісторія:

  • Раніше Веніславський заявляв, що в разі порушень з боку представників ТЦК СП чи поліцейських, громадянам варто оскаржувати їхні неправомірні дії.

Теми: Верховна Радамобілізація
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