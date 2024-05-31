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Веніславський: Неправомірні дії представників ТЦК варто оскаржувати

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 20:15
Веніславський: Неправомірні дії представників ТЦК варто оскаржувати
Федір Веніславський. Фото - "Слуга народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що в разі порушень з боку представників ТЦК СП чи поліцейських, громадянам варто оскаржувати їхні неправомірні дії.

Джерело: член комітету з питань національної безпеки та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський в етері УП

Пряма мова: "Якщо є порушення з боку представників ТЦК СП, органів національної поліції, які долучені до цих дій, то треба оскаржувати неправомірні дії органів державної влади і їх посадових осіб".

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Деталі: Він також підкреслює, якщо в громадян України немає підстав для відстрочки від військової служби за мобілізацією, то факт оновлення або не оновлення даних не є гарантією того, що людина не буде призвана на військову службу.

Теми: мобілізація
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