Веніславський: Неправомірні дії представників ТЦК варто оскаржувати

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що в разі порушень з боку представників ТЦК СП чи поліцейських, громадянам варто оскаржувати їхні неправомірні дії.

Джерело: член комітету з питань національної безпеки та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський в етері УП

Пряма мова: "Якщо є порушення з боку представників ТЦК СП, органів національної поліції, які долучені до цих дій, то треба оскаржувати неправомірні дії органів державної влади і їх посадових осіб".

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Деталі: Він також підкреслює, якщо в громадян України немає підстав для відстрочки від військової служби за мобілізацією, то факт оновлення або не оновлення даних не є гарантією того, що людина не буде призвана на військову службу.