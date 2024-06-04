Звільнений через скандал у ресторані підполковник поліції подав до суду
Експідполковник поліції Віталій Манасян подав до суду на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України та вимагає визнати наказ про звільнення протиправним, скасувати його, а також виплатити йому заробіток за час "вимушеного прогулу".
Джерело: "Слідство.Інфо"
Деталі: Як свідчать дані суового реєстру, на які посилається видання, Манасян звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у якому просить суд визнати протиправним та скасувати наказ департаменту поліції про звільнення та вимагає поновити його на посаді, яку він обіймав до цього.
У позовній заяві колишній працівник вимагає від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.
У коментарі "Слідству.Інфо", Манасян повідомив, що на своє представництво в суді він видав довіреність адвокату.
"Я свою позицію виклав адвокату, не хочу туди навіть близько підходити. Дасть Бог, без мене це все минеться, мені не хочеться в це занурюватися. Насправді це дуже неприємно", — наголосив Манасян.
На запитання про очікування від суду, Манасян зауважив, що його основна мета — відновити своє ім’я.
"Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання", — додав експоліцейський.
Передісторія:
- 21 квітня 2024 року у столичному ресторані співробітник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та підприємець Максим Шкіль не поділили столик у ресторані. Причиною конфлікту, імовірно, стало помилкове подвійне бронювання одного столика. Через це зав’язався конфлікт, якому публічності надав Шкіль.
- З його слів, правоохоронець Манасян реагував на зауваження працівників закладу погрозами і лайкою, а також погрожував бізнесмену. За кілька годин після допису Шкіля, Манасяна звільнили. Експравоохоронець вказує, що рішення про його звільнення було ухвалено незалежно від службового розслідування та додає, що суд розставить усі крапки над "і".