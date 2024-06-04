Звільнений через скандал у ресторані підполковник поліції подав до суду

Експідполковник поліції Віталій Манасян подав до суду на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України та вимагає визнати наказ про звільнення протиправним, скасувати його, а також виплатити йому заробіток за час "вимушеного прогулу".

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Як свідчать дані суового реєстру, на які посилається видання, Манасян звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у якому просить суд визнати протиправним та скасувати наказ департаменту поліції про звільнення та вимагає поновити його на посаді, яку він обіймав до цього.

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У позовній заяві колишній працівник вимагає від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

У коментарі "Слідству.Інфо", Манасян повідомив, що на своє представництво в суді він видав довіреність адвокату.

"Я свою позицію виклав адвокату, не хочу туди навіть близько підходити. Дасть Бог, без мене це все минеться, мені не хочеться в це занурюватися. Насправді це дуже неприємно", — наголосив Манасян.

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На запитання про очікування від суду, Манасян зауважив, що його основна мета — відновити своє ім’я.

"Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання", — додав експоліцейський.

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