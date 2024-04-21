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Після скандалу в ресторані звільнили опера Департаменту стратрозслідувань

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 15:40
Після скандалу в ресторані звільнили опера Департаменту стратрозслідувань
фото ілюстративне, НПУ

З Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнили працівника Манасяна Віталія за декілька годин після скандалу в столичному ресторані.

Джерело: Нацполіція в коментарі "Українській правді", голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців та бізнесмен Максим Шкіль у Facebook

Деталі: Шкіль розповів про ситуацію, яка сталася з ним у столичному кафе "Гудвайн" вранці 21 квітня.

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За його словами, він заздалегідь замовив собі стіл, а коли прийшов у ресторан – йому повідомили, що за ним сидить інший чоловік.

Коли йому повідомили про те, що стіл зарезервований, він почав ображати працівників закладу.

Шкіль додав, що чоловік йому погрожував, але потім все ж пішов.

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За даними бізнесмена, то був працівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Манасян Віталій.

 

У НПУ підтвердили УП, що це дійсно був їхній співробітник. Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого.

Керівник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель зазначив, що співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки – не місце в поліції.

Теми: поліціяКиїв
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