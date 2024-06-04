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У справі про прорив кордону на Харківщині допитали більше 100 свідків

Олександр ШумілінВівторок, 4 червня 2024, 14:22
У справі про прорив кордону на Харківщині допитали більше 100 свідків
Фото: Getty Images

У справі про прорив росіянами кордону на Харківщині у травні слідство вивчає таємні документи та вже опитало більше 100 свідків.  

Джерело: перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Справа на початковому етапі. Це події 10 травня, часу мало пройшло. Для того, щоб об'єктивно відповісти, чи були якісь порушення, треба слідчим і експертам дослідити масу документів. Всі ці документи таємні.

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Що це за собою тягне? Ускладнену процедуру їхнього вилучення, отримання, доступу до документів слідчих та експертів. Цих документів дуже багато, вони специфічні, знаходяться в різних місцях, а деякі банально неможливо вилучити, тому що зараз вони використовуються, - без них можуть бути паралізовані якісь процеси на лінії фронту".

Деталі: Удовиченко загалом оцінив, що справа наразі "досить сира". Також він додав, що окрім вивчення документів детективи опитують свідків.

Пряма мова: "На даний час допитано вже 104 особи. Це військове керівництво, бійці, які безпосередньо перебували на полі бою, багато інших людей. Деяких допитували по три-чотири рази. Бо виходить так, що ти допитав Петрова, а потім Іванова. Іванов щось розповів про Петрова, про що сам Петров не сказав, і ти знову допитуєш і уточнюєш".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Про розслідування стало відомо з судового реєстру. ДБР перевіряє, чому командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.
  • В ДБР також уточнювали, що справа є фактовою, наразі підозрюваних у ній немає.

Теми: Харків
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