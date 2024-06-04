У справі про прорив кордону на Харківщині допитали більше 100 свідків

У справі про прорив росіянами кордону на Харківщині у травні слідство вивчає таємні документи та вже опитало більше 100 свідків.

Джерело: перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Справа на початковому етапі. Це події 10 травня, часу мало пройшло. Для того, щоб об'єктивно відповісти, чи були якісь порушення, треба слідчим і експертам дослідити масу документів. Всі ці документи таємні.

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Що це за собою тягне? Ускладнену процедуру їхнього вилучення, отримання, доступу до документів слідчих та експертів. Цих документів дуже багато, вони специфічні, знаходяться в різних місцях, а деякі банально неможливо вилучити, тому що зараз вони використовуються, - без них можуть бути паралізовані якісь процеси на лінії фронту".

Деталі: Удовиченко загалом оцінив, що справа наразі "досить сира". Також він додав, що окрім вивчення документів детективи опитують свідків.

Пряма мова: "На даний час допитано вже 104 особи. Це військове керівництво, бійці, які безпосередньо перебували на полі бою, багато інших людей. Деяких допитували по три-чотири рази. Бо виходить так, що ти допитав Петрова, а потім Іванова. Іванов щось розповів про Петрова, про що сам Петров не сказав, і ти знову допитуєш і уточнюєш".

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