Прорив ворога на Харківщині: ДБР пояснило, що і як розслідує

Державне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження досліджує обставини прориву російськими військовими кордону в Харківській області.

Джерело: ДБР на сайті і в коментарі УП

Дослівно: "10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з РФ, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

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Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця"".

Деталі: У Бюро зазначають, що в межах досудового розслідування слідчі комплексно перевіряють рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо.

Також перевіряються дії керівництва всіх ланок у регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

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У ДБР кажуть, що наразі вже встановили похвилинний розвиток подій. Правоохоронці призначили низку важливих експертиз, які планують завершити найближчим часом.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби.

Наголошується, що всі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальних обставин у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

Як уточнили "Українській правді" в ДБР, справа є фактовою, наразі підозрюваних у ній немає.

Що передувало: Про розслідування стало відомо з судового реєстру. ДБР перевіряє, чому командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.