Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Прорив ворога на Харківщині: ДБР пояснило, що і як розслідує

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 травня 2024, 15:21
Прорив ворога на Харківщині: ДБР пояснило, що і як розслідує
фото: sud.ua

Державне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження досліджує обставини прориву російськими військовими кордону в Харківській області.

Джерело: ДБР на сайті і в коментарі УП

Дослівно: "10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з РФ, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

Реклама:

Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця"".

Деталі: У Бюро зазначають, що в межах досудового розслідування слідчі комплексно перевіряють рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо.

Також перевіряються дії керівництва всіх ланок у регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

У ДБР кажуть, що наразі вже встановили похвилинний розвиток подій. Правоохоронці призначили низку важливих експертиз, які планують завершити найближчим часом.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби.

Наголошується, що всі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальних обставин у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

Як уточнили "Українській правді" в ДБР, справа є фактовою, наразі підозрюваних у ній немає.

Що передувало: Про розслідування стало відомо з судового реєстру. ДБР перевіряє, чому командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

Теми: ДБРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
ДБР
Посадовець одеського ТЦК втрутився в систему "Оберіг" і зробив "непридатними" 138 ухилянтів − ДБР
Застрелив і підклав гранату: 12 років за ґратами отримав поліцейський, який убив знайомого
На Донеччині поліцейські незаконно нарахували підлеглим майже 2,7 млн "бойових"
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: