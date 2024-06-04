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Зеленський провів Ставку: говорили про дрони, фортифікації та забезпечення людей світлом

Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 19:15
Зеленський провів Ставку: говорили про дрони, фортифікації та забезпечення людей світлом
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній обговорили боротьбу з російськими дронами, напрямки для розміщення очікуваних систем ППО та зведення фортифікацій.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Дослівно: "Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

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Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО".

Деталі: Також на Ставці начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій звітували про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Теми: Зеленськийставка
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