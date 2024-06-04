Зеленський провів Ставку: говорили про дрони, фортифікації та забезпечення людей світлом
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній обговорили боротьбу з російськими дронами, напрямки для розміщення очікуваних систем ППО та зведення фортифікацій.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Дослівно: "Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.
Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО".
Деталі: Також на Ставці начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.
Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій звітували про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.