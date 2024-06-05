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Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з України

Олена ІвашківСереда, 5 червня 2024, 00:21
Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з України
Фото: Getty Images

Посольство США в Україні попередило, що Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певним українським чоловікам у віці від 18 до 60 років виїжджати з країни. 

Джерело: Посольство США в Україні

Деталі: Після цієї зміни чоловіки з подвійним громадянством, у тому числі ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з країни.

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Як йдеться у повідомленні посольства, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому американсько-українські особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. 

У посольстві зазначили, що раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством цієї групи могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США. З 1 червня цей виняток було скасовано.

Дослівно: "Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, укривайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. 

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Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США".

Ще деталі: У посольстві також нагадали всім американцям про попередження Державного департаменту щодо України 4 рівня : "Не подорожуйте".

Нагадаємо:

  • Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок "Резерв+".
  • Як зазначили в Міноборони, з 18 червня у застосунку з’явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документа.
  • Серед тих, хто перебуває за кордоном, із 18 травня свої облікові дані через застосунок "Резерв+" оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Теми: СШАВоєнний станмобілізація
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