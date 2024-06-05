Кірбі: Україна ніколи не мала обмежень збивати російські літаки на території РФ

США ніколи не встановлювали для України обмежень збивати ворожі літаки на території Росії.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу

Деталі: За його словами, ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не знаходяться в українському повітряному просторі.

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Військові можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу, що насувається. Кірбі наголосив, що українці це роблять з самого початку війни.

На запитання журналістів, чи може Кірбі підтвердити повідомлення, що Україна вперше застосувала американську зброю на території Росії, він сказав, що не може відповісти на це запитання.

Пряма мова Кірбі: "Як я вже казав, ми просто не в змозі щодня точно знати, що саме і по чому стріляють українці. Це, безумовно, на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Можу лише сказати, що вони розуміють вказівки, які їм надали".

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