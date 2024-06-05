Окупанти влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині: вирувала масштабна пожежа

Російські безпілотники атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, постраждав чоловік.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, ДСНС

Пряма мова Проніна: "Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий об’єкт".

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фото ДСНС

Деталі: За словами голови ОВА, постраждалий чоловік від госпіталізації відмовився.

Фото ДСНС

Дополнено: Пізніше у ДСНС повідомили, що площа загорання на території промислового об’єкту становила близько 800 кв. м.

фото ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу.

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фото ДСНС

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