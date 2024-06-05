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Окупанти влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині: вирувала масштабна пожежа

Ірина БалачукСереда, 5 червня 2024, 14:06
Окупанти влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині: вирувала масштабна пожежа
Фото ДСНС

Російські безпілотники атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, постраждав чоловік.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, ДСНС 

Пряма мова Проніна: "Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий об’єкт". 

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фото ДСНС 

Деталі: За словами голови ОВА, постраждалий чоловік від госпіталізації відмовився.

 
Фото ДСНС 

Дополнено: Пізніше у ДСНС повідомили, що площа загорання на території промислового об’єкту становила близько 800 кв. м. 

 
фото ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу.  

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ДСНС 

Передісторія:

  • Уночі 5 червня російські окупанти атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у результаті протиповітряного бою збили 22 "Шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Теми: Полтавська областьШахед
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