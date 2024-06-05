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17-річним українцям треба повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК – Міноборони

Альона Мазуренко Середа, 5 червня 2024, 10:08
17-річним українцям треба повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК – Міноборони
ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

У Міністерстві оборони повідомили, що українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.

Джерело: речник Міноборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 4 червня, "Армія Inform"

Пряма мова: "Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити".

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Деталі: На запитання, чи можуть юнаки стати на військовий облік дистанційно, зокрема, через мобільний додаток "Резерв+", Лазуткін відповів, що у застосунку це зробити неможнливо і потрібно самостійно з’явитися в ТЦК і СП.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ пояснювали, що 17-річним, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки.

Там також наголосили, що йдеться про постановку на військовий облік, яка не має відношення до мобілізації.

Теми: Міноборонивійськовий облікУкраїнакордон
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