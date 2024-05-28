Повістки надсилатимуть 17-річним юнакам, які не стали на військовий облік

Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки, ці заходи не мають відношення до мобілізації.

Джерело: Сухопутні війська, "Армія Inform"

Деталі: Сухопутники нагадують, що відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

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Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

У Сухопутних військах ЗСУ наголошують, що для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких передбачений Міністерством оборони України.

Дослівно: "Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік. Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають".