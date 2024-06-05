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Путін уже 5 років носить бронежилет на публіці – ГУР

Альона Мазуренко Середа, 5 червня 2024, 10:37
Путін уже 5 років носить бронежилет на публіці – ГУР
Путін, фото: getty images

У Головному управлінні розвідки МОУ повідомили, що російський правитель Володимир Путін або ж його двійники ще 5 років тому почали носити бронежилет на публічних урочистостях. 

Джерело: "Армія Inform", речник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов

Пряма мова: "Людина, схожа на Путіна, регулярно його (бронежилет) використовує, принаймні, останні 5 років".

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Нагадаємо:

  • 4 червня 2024 року The Moscow Times повідомило, що кремлівський лідер Володимир Путін почав носити бронежилет на публічних заходах ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони.
  • За даними української розвідки, Путін має двійників і використовує їх навіть на офіційних заходах.

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