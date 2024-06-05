У Головному управлінні розвідки МОУ повідомили, що російський правитель Володимир Путін або ж його двійники ще 5 років тому почали носити бронежилет на публічних урочистостях.

Джерело: "Армія Inform", речник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов

Пряма мова: "Людина, схожа на Путіна, регулярно його (бронежилет) використовує, принаймні, останні 5 років".

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