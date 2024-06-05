Путін уже 5 років носить бронежилет на публіці – ГУР
Середа, 5 червня 2024, 10:37
У Головному управлінні розвідки МОУ повідомили, що російський правитель Володимир Путін або ж його двійники ще 5 років тому почали носити бронежилет на публічних урочистостях.
Джерело: "Армія Inform", речник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов
Пряма мова: "Людина, схожа на Путіна, регулярно його (бронежилет) використовує, принаймні, останні 5 років".
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Нагадаємо:
- 4 червня 2024 року The Moscow Times повідомило, що кремлівський лідер Володимир Путін почав носити бронежилет на публічних заходах ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони.
- За даними української розвідки, Путін має двійників і використовує їх навіть на офіційних заходах.