Половина українців вважає, що Зеленський не впорався з виконанням передвиборчих обіцянок − КМІС

50% українців переконані, що президент Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав меншість зі своїх передвиборчих обіцянок.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16-22 травня

Дослівно соціологи: "18% респондентів відповіли, що В. Зеленський виконав більшість або всі обіцянки (з них про виконання всіх обіцянок говорять 5%). Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважають, що він виконав меншість або жодної з обіцянок (з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки)".

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Інфографіка КМІС

Деталі: Серед тих, хто вважає, що Зеленський виконав не всі обіцянки, 50% респондентів пояснюють це наявністю нечесних, корумпованих людей у команді президента.

Далі з приблизно однаковим результатом (26-32%) ідуть такі пояснення, як брак компетентних людей у його команді, повномасштабне вторгнення, власна недосвідченість і вплив олігархів.

Ще 9-14% опитаних причинами невиконання назвали особисту корумпованість Зеленського, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією та нереалістичність обіцянок.

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Інфографіка КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що у додаткових запитаннях у відкритій формі респонденти найчастіше пригадували такі обіцянки, як завершення війни на Донбасі, боротьба з корупцією та покращення добробуту населення. Він вважає, що ймовірно саме ці речі відігравали важливу роль, коли респонденти оцінювали виконання Зеленським передвиборчих обіцянок.

"При цьому серед основних успіхів президента на своїй посаді українці говорять про стійкість у відсічі російській агресії та міжнародну діяльність, спрямовану на посилення підтримки України у війні", − пояснив Грушецький.

Він також пояснив, що українці здебільшого фокусуються не на самому Зеленському (на його особистих якостях), а на його оточенні чи команді. Зокрема, на додаткове відкрите запитання щодо невдач президента найбільше людей говорили про повномасштабне вторгнення Росії, про кадрову політику та про проблеми у боротьбі з корупцією.

"Враховуючи що до президента зберігається висока довіра в суспільстві, релевантні та прозорі (для громадськості) кадрові рішення дозволять підтримувати суспільну легітимність у цей важкий період", − переконаний Грушецький.

Для довідки: У травні 2024 року виповнилося 5 років, як президентом став Володимир Зеленський. Згідно з законодавством, вибори під час війни заборонені, а президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України.

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1 002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10% та 1,5% − для показників, близьких до 5%.

КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.