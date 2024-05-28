Стефанчук відреагував на роздуми Путіна, хто в Україні легітимний лідер

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів кремлівському очільнику Володимиру Путіну, що до завершення воєнного стану президентом України лишатиметься Володимир Зеленський.

Джерело: Стефанчук у соцмережах

Деталі: Таким чином голова ВР відреагував на заяву Путіна, що, оскільки 5-річний термін повноважень Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять, то влада в Україні нібито має перейти в руки парламенту та його спікера. Як доказ він навів спотворений зміст однієї зі статей української Конституції.

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Пряма мова Стефанчука: "Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях.

Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це відповідно до Конституції та законів України".

Деталі: Голова Ради зауважив, що такі російські наративи є передбачуваними та безглуздими. Але його бентежить інше – що "окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах Українського Парламенту".

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Пряма мова: "І наостанок, як говорив наш Тарас: "Чужого навчайтесь та свого не цурайтесь!"

Тому було б дуже добре, якби крім Конституції України, на росії почали читати свою власну "Конституцію". І йдеться не про якісь примарні для росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що російська федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1".

Що передувало: У вівторок Путін заявив, що "повноваження верховної влади, фактично президентські повноваження в Україні, передаються спікеру парламенту". Він послався на Конституцію України, переплутавши її статті та перекрутивши її зміст.