В Україні вдруге від ранку вила тривога: в Росії злітав МіГ
Середа, 5 червня 2024, 13:38
Влада України вдруге від ранку оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог
Деталі: О 13:20 сирени почали лунати у столиці, а за хвилину поширились на всі регіони.
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Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).
Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.
Оновлено: О 13:37 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала 15 хв.
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Передісторія:
- Вранці 5 червня вже оголошували тривогу по всій країні через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ). Небезпека тривала близько пів години.