В Україні вдруге від ранку вила тривога: в Росії злітав МіГ

Влада України вдруге від ранку оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог

Деталі: О 13:20 сирени почали лунати у столиці, а за хвилину поширились на всі регіони.

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Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).

Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 13:37 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала 15 хв.

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