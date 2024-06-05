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З Золочівської громади Харківщини примусово вивозять дітей на випадок наступу РФ

Анастасія ПроцСереда, 5 червня 2024, 14:01
З Золочівської громади Харківщини примусово вивозять дітей на випадок наступу РФ
Евакуація дітей з Харківської області. Ілюстративне фото: Getty Images

З Золочівської громади Богодухівського району на Харківщині місцева влада примусово евакуює всіх дітей на випадок наступу російської армії.

Джерело: начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в етері Радіо Свобода

Пряма мова:"На сьогодні Івашки – це село буквально за 800 метрів від кордону – ми звідти в рамках примусової евакуації евакуювали всіх діточок. Там залишилось 140 дорослих чоловіків. Кожного дня ми вивозимо звідти разом з волонтерами місцевих мешканців. Олександрівка – якщо раніше було 47 дітей, то на сьогодні залишилось одна. Вчора вивезли з Тимофіївки дітей, з Відродженівського сьогодні вивезуть ще одну дитину і там не буде вже дітей зовсім. Деякі хотіли повернутися. Але є певна відповідальність, в тому числі кримінальна. Всі попереджені про це".

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Деталі: За словами Коваленка, наразі ситуація на кордоні вже не така складна, як була минулого тижня, однак, на його думку, "краще підстрахуватися, зробити певні висновки й упередити ситуацію".

Загалом примусову евакуацію дітей запровадили у шістьох селах Золочівської громади. Йдеться про Івашки, Перовське, Басово, Тимофіївка, Відродженівське та Олександрівка. Коваленко запевняє, що людей вивозять до рідних в інші населені пункти, або розміщують у гуртожитках, де їх забезпечують усім необхідним.

Зазначається, що в рамках евакуації із прикордонних старостинських округів Золочівської громади планують вивезти 1 740 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

24 травня Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про погоджене рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області.

Теми: Харківська областьевакуаціядітиРосія
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