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З Харківщини примусово евакуюють 123 дитини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 10:16
З Харківщини примусово евакуюють 123 дитини
ілюстративне фото Getty Images

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про погоджене рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області.

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом із їхніми законними представниками.

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Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планують здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.

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Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безкоштовно.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті міністерства.

Нагадаємо: На Харківському напрямку ворог продовжує наступальні штурмові дії. За даними Генштабу, за добу 23 травня відбулося 4 бойових зіткнення.

Теми: евакуаціядітиХарківська областьвійна
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