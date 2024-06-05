В кілометрі від берега в Одесі знайшли тіло дівчини, яку хвилею змило в море

В Одесі водолази-рятувальники знайшли тіло дівчини поліцейської, яку напередодні під час шторму хвилею знесло у море.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці".

Реклама:

Передісторія: