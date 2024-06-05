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В кілометрі від берега в Одесі знайшли тіло дівчини, яку хвилею змило в море

Олександр ШумілінСереда, 5 червня 2024, 14:18
В кілометрі від берега в Одесі знайшли тіло дівчини, яку хвилею змило в море
Фото: ДСНС

В Одесі водолази-рятувальники знайшли тіло дівчини поліцейської, яку напередодні під час шторму хвилею знесло у море.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці".

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Передісторія:

  • В Одесі 2 червня під час шторму змило в море 20-річну лейтенанта поліції з Рівненської області, яка приїхала у місто на відпочинок.

Теми: Одесанадзвичайна подія
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