Носій "Кинджала" знову тривожив усю Україну
Середа, 5 червня 2024, 15:39
По всій території України вдень 5 червня втретє оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область).
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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Оновлено: О 16.11 оголосили відбій загрози крім Харківської області.