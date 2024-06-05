Носій "Кинджала" знову тривожив усю Україну

По всій території України вдень 5 червня втретє оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область).

Реклама:

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено: О 16.11 оголосили відбій загрози крім Харківської області.