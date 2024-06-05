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Україна та Китай провели консультації на рівні МЗС

Олександр ШумілінСереда, 5 червня 2024, 17:38
Україна та Китай провели консультації на рівні МЗС
Фото: МЗС

Україна провела політичні консультації із Китаєм на рівні заступників глав МЗС, де китайській стороні розповіли про підготовку до Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.

Джерело: повідомлення МЗС України

Деталі: Українську сторону на консультаціях представляв перший заступник глави МЗС України Андрій Сибіга, китайську – заступник глави МЗС КНР Сунь Вейдун. Також була зустріч із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.

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Дослівно: "Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено сторонами, взаємна повага до територіальної цілісності є фундаментом двосторонніх відносини України і Китаю.

Андрій Сибіга поінформував колегу про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру. Українська сторона висловила сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення і довготривалого миру в Україні".

Передісторія:

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Теми: КитайУкраїнамир
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